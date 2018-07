Kondompannen jeglicher Art können einem den Spaß am Sex ganz schön vermiesen. Deshalb ist es wichtig, dass Du alles über die richtige Kondomanwendung weißt und sicher mit Gummis umgehen kannst. Nur so kannst Du die Benutzung von Kondomen entspannt in das Liebesspiel einfließen lassen und musst Dir auch nach dem Sex keine Sorgen wegen einer ungewollten Schwangerschaft machen.

Hier erfährst Du alles über die Überzieher, was wichtig zu wissen ist.