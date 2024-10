Verhütungs-Alarm: Immer weniger Jugendliche nutzen Kondome

In der großen Studie wurden Jugendliche aus 42 Ländern befragt, darunter auch Deutschland. Das Ergebnis: Seit 2014 hat der Kondomgebrauch der befragten Jugendlichen deutlich abgenommen. Bei den Jungen hat sich die Verhütungsmethode um 10 % verringert, bei den Mädchen um 5 %. Und fast ein Drittel der Teenager verwendete weder ein Kondom noch die Pille! 🫨

In Deutschland sieht es ähnlich aus. So gaben lediglich ca. 58 % der Jungs und der Mädchen an, beim letzten Geschlechtsverkehr ein Kondom verwendet zu haben – also deutlich weniger als 2014, wo noch 72 % der Jungs und 68 % der Mädchen angaben, sich zu schützen.

Dabei nehmen Infektionen, die beim Sex übertragen werden, zu – und zwar in allen Altersgruppen. Die ärztliche Fachgesellschaft nennt auf ihrer Seite 13 verschiedene sexuell übertragbare Infektionen. Dazu gehören zum Beispiel Warzen und Filzläuse, aber auch bekanntere Krankheiten wie HIV, Hepatitis, Tripper oder Syphilis.

Die WHO schätzt, dass täglich weltweit etwa 1 Million STI-Übertragungen stattfinden (STI = "Sexually Transmitted Infection"). Viele bleiben unbemerkt und werden weitergegeben, was schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben kann.