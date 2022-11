Sitzt das Kondom sehr locker und schlägt auf dem steifen Penis Falten, ist das ein Zeichen dafür, dass das Kondom zu breit ist. Das merkst du auch daran, wenn sich das Kondom leicht abziehen lässt, wenn du an der Kondomspitze (Reservoir) ziehst. Jetzt besteht beim Geschlechtsverkehr die Gefahr, dass das Kondom abrutscht, stecken bleibt und nicht mehr zuverlässig schützt. In diesem Fall brauchst du ein engeres Kondom! Engere Kondome kannst du im Internet oder in Apotheken kaufen. Kannst du sie nicht bekommen, dann probier's mal mit anatomisch geformten (taillierten) Kondomen. Die sind am Übergang von der Eichel zum Penisschaft enger, was das Abrutschen erschwert.