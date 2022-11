Kann ein Kondom überlaufen?

Woran liegt das? Das Sperma im Kondom wird in seinem Zipfelchen (Reservoir) aufgefangen. Außer: Das Gummi ist zu groß, schlägt Falten und verrutscht! Klar, dann ist es natürlich möglich, dass Samenflüssigkeit ausläuft und an oder in deine Scheide gelangt. Hätte das Kondom wirklich zu locker gesessen, wäre das deinem Freund aber sicher gleich aufgefallen. Und dir vermutlich ebenso. Trotzdem ist das Wichtigste, dass man die Kondomgröße richtig misst!