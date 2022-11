Pille: Wann sie nicht mehr wirkt!

Kann es sein, dass die Pille nicht mehr wirkt? Ja, das kann durchaus passieren. Wenn sie richtig eingenommen wird, reicht die Pille als Verhütung und du kannst dich darauf verlassen, dass du sogar in der Pillenpause sicher bist. Aber es gibt ein paar Dinge, die die Wirkung der Pille beeinflussen können. Wir verraten euch, wann die Pille nicht mehr wirkt, was ihre Wirkung beeinflussen kann und was ihr dann zu beachten habt: