Du hast die Pille vergessen? Wenn man die Pille nicht richtig einnimmt, kann das Risiko einer Schwangerschaft erhöht sein. In diesem Artikel erfährst du, wie du das verhindern kannst und was zu tun ist. Grundsätzlich reicht die Pille als Verhütung, wenn sie richtig eingenommen wird. Das heißt, dass die Pille jeden Tag, etwa zur selben Zeit, 21 Tage hintereinander, eingenommen werden muss. Dann muss nach einer siebentägigen Einnahmepause mit den nächsten 21 Pillen der neuen Packung verhütet werden. Und so geht es immer abwechselnd weiter. 21 Tage Pille nehmen, sieben Tage Pause. Eigentlich ganz einfach, doch schon ein stressiger Tag kann leicht dazu führen, dass man die Einnahme einer Pille versehentlich vergisst. Und das kann zur Folge haben, dass der Schutz vor einer Schwangerschaft möglicherweise nicht mehr gegeben ist. Das ist aber kein Grund, sofort in Panik auszubrechen. Denn oft gibt es noch eine Möglichkeit, wie der Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft trotz vergessener Pille aufrechterhalten werden kann. Es kommt dabei immer darauf an, wann du welchen Einnahmefehler gemacht hast.

