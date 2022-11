Pille verschreiben lassen: Was macht der Arzt, wenn ich sie will?

Wie kann ich mir die Pille verschrieben lassen? Was macht der Frauenarzt*die Frauenärztin genau? Und muss ich mich untersuchen lassen? Wenn du die Pille als Verhütung nehmen willst, gibt es viele Fragen zu klären. Das Wichtigste zuerst: Du kannst nicht einfach alleine in die Apotheke gehen und dir die Pille kaufen. Wenn du dir die Pille verschreiben lassen möchtest, muss du dich vorher bei deinem Frauenarzt*deiner Frauenärztin untersuchen lassen. Das hat auch gute Gründe: Die Pille ist ein hochwirksames Medikament, das in den Hormonhaushalt deines Körpers eingreift. Deshalb muss ein Arzt über deinen Gesundheitszustand Bescheid wissen, bevor er dir die Pille verschreiben kann. Nur so kann er sicher gehen, dass dir die Pille nicht schadet!