Pille: Wie krieg ich sie auch ohne die Eltern?

Du hast dich schon öfter gefragt, wie man eigentlich die Pille bekommt – am besten ganz ohne das Wissen deiner Eltern? Kleiner Spoiler vorab: Ja, das ist tatsächlich möglich. Natürlich ist es besser, vorher mit den Eltern darüber zu sprechen und die Aktion nicht hinter dem Rücken laufen zu lassen. Eigentlich ist es so einfach: „Mama, ich muss zum Frauenarzt, ich will mir die Pille verschreiben lassen!“ Aber es fällt nicht jedem Mädchen leicht, so offen mit den Eltern über Verhütung zu sprechen. Der Hauptgrund: Die Pille ist eines der gängigsten Verhütungsmethoden. Wer die Pille will, gibt damit auch zu, dass er*sie demnächst Sex haben möchte – und das ist manchen Leuten peinlich. Einige befürchten auch, die Eltern könnten etwas dagegen haben und ihnen die Pille oder den Sex verbieten. Vor allem jüngere Mädchen, die erst 14 oder 15 sind, scheuen sich deshalb davor, mit den Eltern zu reden. Klar, in Deutschland ist Sex unter Jugendlichen ab 14 erlaubt. Aber was ist, wenn’s deine Eltern verbieten? Musst du dann auf die Pille verzichten? Nicht unbedingt!