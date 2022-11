Kondom unter wasser verwenden

Auch für den Sex im Meer gilt, dass auch hier das Kondom keinen sicheren Schutz mehr bietet. So ist das Salzwasser durchaus in der Lage das Material zu schädigen – und im Wasser am Strand kommt noch der Sand hinzu. Dieser würde nicht nur das Kondom schädigen können, sondern ist mehr als unangenehm für das Mädchen, sollte dieser in die Vagina gelangen. Dr. Sommer empfiehlt es bei heißen Küssen am Strand zu belassen!