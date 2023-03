Intimrasur Mann: Die komplette Anleitung

Auch die Intimrasur bei Männern kann sehr abwechslungsreich sein und kommt meistens ganz auf deine Vorlieben und den Aufwand an. Du kannst bestimmte Stellen am Penis oder deinen kompletten Intimbereich rasieren. Wir verraten dir, welche Intimfrisuren bei Männern am beliebtesten sind:

Trimmen: Alle Schamhaare mit einem elektronischen Rasierer auf eine Länge kürzen.

Löwenmähne: Entferne alle Haare von deinem Hoden und deinem Penis, aber lasse alles darüber stehen. Viele behaupten, das würde den Penis optisch länger wirken lassen.

Der Pilot: Diese Intimfrisur ähnelt dem "Bikini Style" bei Frauen. Rasiere alle Schamhaare, die irgendwo herausstehen könnten und lasse nur einen kleinen Streifen/ein kleines Quadrat über dem Penis und den Hoden übrig.

Der Kämpfer: Das ist vermutlich die entspannteste Intimrasur. Hier wird nur der Penis von Haaren befreit, die restlichen Schamhaare bleiben.

Das ist vermutlich die entspannteste Intimrasur. Hier wird nur der Penis von Haaren befreit, die restlichen Schamhaare bleiben. Der Minimalist: Rasiere alles, bis auf die empfindlichen Stellen deines Intimbereichs – also Hoden und Penis.