Wie schon erwähnt: nehmt euch Zeit und genießt das Vorspiel. Das ist für den Jungen wichtig, damit der Penis steif wird. Und für das Mädchen, damit die Scheide feucht wird. Ein wichtiger Hinweis vom Dr. Sommer Team: gerade noch etwas unerfahrene Mädchen und Jungen brauchen wahrscheinlich etwas länger, um richtig in Stimmung zu kommen, damit der Penis in die Scheide eingeführt werden kann. Die richtige Atmosphäre ist wichtig, der richtige Zeitpunkt und ihr solltet auf jeden Fall Ruhe und Zeit füreinander haben. Ihr solltet euch also entspannen und Petting und andere Vorspiele ausprobieren.

Beim vaginalen Sex, wenn also der Penis ist die Scheide eingeführt wird, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Sex-Stellungen. Aber für die ersten Male ist die

wohl für alle Paare super um einander ganz entspannt nahe kommen zu können.

In dieser Stellung – das Mädchen liegt auf dem Rücken und der Junge ist über ihr – kann das Mädchen besonders gut ihre Beckenmuskulatur entspannen, was sehr wichtig ist, damit der Penis leicht in die Scheide gleiten kann.

Diese Frage ist gar nicht so banal, wie sie klingt. Immerhin hat ein Mädchen einen Scheideneingang, eine Harnröhre und ein After. Aber, keine Angst! Der Eingang der Scheide kann nicht aus Versehen mit dem After verwechselt werden. Denn der After hat genug Abstand zur Scheide und liegt ja bekanntlich zwischen den Po-Backen 🍑 – sodass man sofort merken würde, wenn der Penis am „falschen“ Loch ist. Auch in die Harnröhre kann der Penis keinesfalls gleiten. Sie ist nur wenige Millimeter im Durchmesser und ein Penis würde nie dort hinein passen. Wenn die Scheide feucht genug ist, findet der Penis fast von selbst die Stelle des Scheideneingangs, in die er gut hineingleiten kann. Ihr könnt also gar nichts falsch machen!