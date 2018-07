Schwanger ohne Sex: Geht das?

Wann ist eine Schwangerschaft möglich?

Schwanger werden kann ein Mädchen nur dann, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide gelangt. Denn dann ist es möglich, dass ein Spermium in die Eizelle eindringen und diese befruchten kann. Doch das kann nicht nur beim ungeschützten Geschlechtsverkehr passieren! Auch beim Petting kann ein Mädchen schwanger werden, beispielsweise wenn Samenflüssigkeit über die Finger an oder in die Scheide gelangt.

Kann ein Mädchen beim Blasen schwanger werden?

Nein! Denn Spermien im Mund oder im Magen gelangen nicht zu den Geschlechtsorganen.

Kann ein Mädchen schwanger werden, obwohl es seine Periode noch nicht hat?

Hat ein Mädchen vor seiner ersten Regel Sex, besteht auch dann das Risiko schwanger zu werden. Denn der erste Eisprung findet vor der ersten Periodenblutung statt, doch den spürt ein Mädchen nicht. Und sobald ein Ei vorhanden ist, kann es auch befruchtet werden.

Wie findet ein Mädchen heraus, ob es schwanger ist?

Mit einem Schwangerschaftstest kann ein Mädchen herausfinden, ob es schwanger ist. Den gibt es im Drogeriemarkt oder in der Apotheke zu kaufen. Wichtig bei der Durchführung des Tests ist es, die Anleitung genau zu befolgen. Außerdem solltest du wissen, dass dir der Test erst ab dem Tag, an dem die Periode kommen sollte, ein sicheres Ergebnis anzeigt. Man kann sich aber auch von seinem Frauenarzt untersuchen und dort den Test machen lassen.

