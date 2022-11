Richtig küssen: Wir zeigen dir, wie's geht!

Nicht nur die Lippen sind zum Küssen da. Wenn du Lust hast, mit deinem Freund oder Freundin einen Schritt weiterzugehen, sind zärtliche Body-Knutscher sehr prickelnd. Girls lieben es, am Hals geküsst zu werden, Jungs im Nacken. Teste es einfach und achte darauf, wie dein Schatz reagiert. Saug sanft an der Haut und streichle sie mit deinen Lippen. Halte dich dabei nie zu lange an einer Stelle auf. Versuch, alles mit viel Gefühl und Genuss zu tun. Es lohnt sich!

Beginn deine Entdeckungsreise mit Lippen und Zunge am Hals. Fahr mit halbgeöffneten Lippen die Halslinie nach: Vom hinteren Haaransatz bis zum obersten Punkt der Wirbelsäule und vom Ohr nach vorn.

Saug und knabber zart an den Brustwarzen. Umkreise sie mit der Zungenspitze und küss sie mit den Lippen - das macht nicht nur Mädchen lustvolle Feelings, sondern auch Jungs!

Wirbelsäule und Bauchnabel sind sehr sensibel für zärtliche Streichel-Küsse mit Lippen und Zunge. Besonders reizvoll: Umkreise mit der Zungenspitze den Nabel und tauch plötzlich mit der Zunge hinein.

Lass deinen Mund über die Innenseiten der Schenkel zu den Kniekehlen wandern.

Überraschend erregend: Widme dich auch Körperstellen, die sonst eher vernachlässigt werden. Zum Beispiel Stirn, Nasenspitze, Kinn, Schulter, Armbeuge, Hände oder Kniekehle.

Macht immer wieder kurze Pausen, um euch zu streicheln und anzusehen. Verwöhnt euch dann erneut zärtlich mit dem Mund. Nacheinander ist schöner. Denn so kann sich einer immer ganz dem Genuss hingeben.