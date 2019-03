Jonas Brothers endlich zurück: So geil ist ihr neuer Song

Jonas Brothers: Mega Comeback

OMG! Die Jonas Brothers sind offiziell wieder zurück und haben sich für ihr Comeback etwas ganz besonderes überlegt. Gestern (28.02) gaben Joe, Kevin und Nick in einer Preview zu ihrer neuesten "Carpool Karaoke"-Folge mit James Corden bekannt, dass sie die Band wieder zusammenbringen. Um Mitternacht am selben Tag erschien plötzlich die neue Single inklusive Musikvideo mit dem Namen "Sucker".

Jonas Brothers: Liebeserklärung

Der neue Song ist eine Liebeserklärung an ihre wundervollen Frauen. Darin heißt es "I'm a Sucker for you" ("Ich kann dir nicht widerstehen") zeigen im dazugehörigen Video stolz ihre wunderschönen Girls: Priyanka Chopra, Sophie Turner und Danielle Jonas. Wow – was für eine wunderschöne Message. Auch das Musikvideo kann sich wirklich sehen lassen. Es trotz nur so von bunten Farben und ist mega qualitativ und spannend produziert. Seht selbst:

