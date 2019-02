Mega-Boyband arbeitet in London an Comeback

Ok Girls, ihr müsst jetzt gut durchatmen! Eine der angesagtesten Boybands der letzten Jahre arbeitet offenbar gerade an ihrem Comeback !

Jonas Brothers: Darum trennten sie sich

Vor sechs Jahren brach für viele Fans eine Welt zusammen: Die Jonas Brothers gaben ihre Trennung bekannt. Von 2005 bis 2013 hatten die Brüder Kevin (31), Joe (29) und Nick Jonas (26) die Fans mit vier Alben inklusive 20 Millionen verkauften Tonträgern und Konzertauftritten happy gemacht, doch im Laufe der Jahre hatte es unter den Brüdern immer wieder Stress gegeben… bis sie schließlich laut dem „People“-Magazin offiziell entschieden: „Wir schließen dieses Kapitel.“ Damals legten die drei sich nicht fest, ob sie ihre gemeinsame Bandkarriere für immer auf Eis legen würden. Vielleicht ahnten sie da schon, dass es nicht für immer sein würde. Denn jetzt arbeiten Kevin, Joe und Nick offenbar bereits an ihrer musikalischen Reunion!

Jonas Brothers: Comeback mit neuem Bandnamen?

Laut US-amerikanischen Medien halten sich die drei Brüder gerade in London auf, um dort an neuer Musik zu arbeiten. Während sie sich in den vergangenen Jahren auf ihre Solo-Projekte konzentriert haben, wäre dass jetzt nach zehn Jahren das erste Mal, dass wir wieder gemeinsame Songs von den Boys zu hören bekämen! In Zukunft wollen sie sich aber angeblich nicht mehr „Jonas Brothers“, sondern nur noch „Jonas“ nennen. Außerdem soll gerade eine Dokumentation über die US-amerikanische Popband entstehen. Wir sind jetzt schon mega gespannt, was Kevin, Joe und Nick für uns in petto haben!

