Roadtrip TV: Das ist das neue Band-Mitglied

Kleiner Rückblick: Anfang Mai gab das ehemalige Roadtrip-Mitglied Mikey bekannt, dass er die Band verlässt – für die Fans ein absoluter Schock! Es scheint aber keinen Beef zwischen ihm und den anderen Jungs zu geben, wie er klar machte: „Obwohl es für mich an der Zeit ist, die Band zu verlassen, werde ich sie auf jedem Schritt unterstützen und ich bin so gespannt, was die Zukunft für sie bereithält!“ Die anderen Boys schrieben zu der Trennung: „Heute wird wieder eine neue Buchseite aufgeschlagen, wie immer, aber sie enden nicht. Nichts wird unsere Bindung als Brüder brechen, aber für Mikey war es hart seine Familie zu vermissen und seine Nichte nicht aufwachsen zu sehen, es war ein Kampf zwischen der Liebe zu seiner Band und zu seiner Familie.“ Gut, dass es zwischen den Roadtrip-Boys und Mikey kein böses Blut gibt …

Seit Mai suchen Andy, Jack, Rye und Brooklyn nach einem neuen Member für Roadtrip TV und sie haben ihn gefunden! Ryan Robertson, auch bekannt als Sonny, ist 22 Jahre alt und kommt aus Essex in England. 2014 war er Teil der Boyband Overload Generation, die an der bekannten Castingshow X Faktor UK teilnahm - genau wie One Direction … Aus dieser Zeit kennt er übrigens auch seinen alten/neuen Kumpel Andy! Der war nämlich ebenfalls Mitglied bei Overload Generation, bis sie sich auflösten und er zu Roadtrip TV ging. Nachdem Sonny sich die letzten Wochen immer wieder in crazy Challenges beweisen musste, ist er jetzt auch endlich ein offizieller Member! Die Roadtrip-Boys posteten ein neues, gemeinsames Promo-Bild mit den Worten: „Fünf Jungs mit demselben Traum“. Herzlichen Glückwunsch Sonny!

