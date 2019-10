Louis Tomlinson wurde aus der Band geworfen!

Am vergangenen Montag war Louis Tomlinson zu Gast bei einer US-Talkshow. Louis, den viele von der Boy-Band One Direction kennen, ist gerade auf Promo-Tour für seine neue Solo-Single "We Made It". Was einige von euch vielleicht noch nicht wussten: Der Sänger war bereist vor 1D Mitglied in einer Band! Im Interview mit dem Moderator James Corden teilte er diesbezüglich interessante Details: „Ich habe diese Band wirklich geliebt. Es war das erste Mal, dass ich richtig gesungen und performt habe“, so Louis Tomlinson. „Dann hatten wir einen Auftritt in England und ich sollte über etwas reden, dass ich wirklich liebe. Ich redete also davon, wie sehr ich es liebe ein Teil der Band zu sein. Ich weiß nicht mehr genau, was ich danach gefragt wurde. Es endete aber damit, dass ich kapiert habe, dass ich schon längst aus der Band geworfen wurde – ich wusste es selbst nicht mal!“, berichtete der Sänger. Aktuell befinden sich Louis Tomlinson mit der Band One Direction in einer Pause, diese wollte er jedoch nicht.

Gitarrist wollt Ruhm mit Louis Tomlinson nicht teilen

Wow, da wurde Louis Tomlinson einfach mal so aus seiner allerersten Band gekickt … Das sind krasse Nachrichten! Der "Kill My Mind"-Sänger hat auch schon einen Verdacht, wieso er damals die Band verlassen musste. „Ich glaube, es lag am Lead-Gitarrist. Er war immer ein bisschen eifersüchtig und wollte den ganzen Ruhm für sich“, so Louis. „Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten“, fügte er noch hinzu. Heute ist Louis Tomlinson ein Mega-Star und weltweit als Sänger erfolgreich. Kontakt wird Louis mit seinen Kollegen der ersten Boy-Band vermutlich nicht mehr haben. Auch Louis Tomlinsons Freundschaft aus One Direction-Zeiten zu Zayn Malik ist zerbrochen. Die beiden haben sich damals bei Casting-Show "X-Faktor" kennengelernt und wurden so beide Teil von 1D. Nun ist Louis als Solo-Künstler unterwegs und macht seine eigene, ganz individuelle Musik. Habt ihr seinen neuen Song "We Made It" eigentlich schon gehört? 🎵 👯‍♀️

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!