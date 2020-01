Lewis Capaldi: Gutaussehend wie Shawn Mendes und Justin Bieber

I’ve decided that I’m equally as handsome as Shawn Mendes and Bieber pic.twitter.com/QO9F4PdxlP — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) January 16, 2020

Ok, kurz Realtalk: Es gibt kaum einen Star, der so witzig auf seinen Social-Media-Accounts ist, wie Lewis Capaldi. Der "Someone You Loved"-Sänger überrascht auf Instagram, Twitter und Co. immer wieder mit witzigem und ironischen Content. Erst letztens hat Lewis Capaldi ein Foto-Shooting auf dem Klo veranstaltet. Auf Twitter hat er jetzt ein Selfie von sich im Auto gepostet und dazugeschrieben: "Ich habe beschlossen, dass ich genauso gutaussehend bin wie Shawn Mendes und Bieber". Eine selbstbewusste Aussage, davon kann sich jeder eine Scheibe abschneiden!

Justin Bieber stimmt Lewis Capaldi zu

Aber es wird noch viel besser, denn Justin Bieber persönlich reagierte auf den Tweet von Lewis Capaldi und schrieb: "Das bist du". Diese Aussage repostete Lewis natürlich sofort mit dem Kommentar "Von Bieber bestätigt". Das wäre nicht das letzte Mal, dass Justin andere Künstler supportet. Erst kürzlich hat Justin Bieber sogar ein Video mit einem bekannten YouTube-Star gedreht – es ist ziemlich lustig geworden! Aber zurück zu Lewis: Der "Before You Go"-Sänger sieht Shawn oder Justin zwar nicht ähnlich, hat jedoch etwas, dass noch viel besonderer ist: seine reale Art. Er verstellt sich nicht, kann über sich selbst lachen und bleibt sich selbst treu. Das macht viel attraktiver, als jedes perfekt aufgesetzte Lächeln.

