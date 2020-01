Lewis Capaldi: "Ich poste gerne Blödsinn"

Lewis Capaldi hat selbst im BRAVO-Interview, über seinen Instagram-Account und seine lustige Art gesprochen. "Ich denke Social Media sollte nicht für ernste Sachen hergenommen werden. Ich habe das Gefühl, was die Leute posten, ist oft nicht echt. Und gerade deswegen poste ich gerne so absoluten Blödsinn", so der Sänger. Ob er mal eben seinen Namen in der Insta-Bio auf Lewis Calamari ändert, Selfies im sexy Leo-Fummel schießt oder ein Foto mit Grimasse postet. Wenn ihr was zum Lachen haben wollt, dann solltet ihr unbedingt seinen Instagram-Account abchecken. Und natürlich auch unser BRAVO-Interview mit Lewis Capaldi! ⤵️ 😋

Lewis Capaldi: Einzigartig durch seinen Humor

Authentischer und lustiger als Lewis Capaldi zu sein, ist also echt schwer. Erst neulich veröffentlichte der Schotte mit mediterranen Wurzeln, Bilder von einem ganz speziellen Foto-Shooting. Nämlich aus der Toilettenkabine! Da muss die Klobürste auch mal schnell als Mikro-Ersatz dienen. Ach Lewis! 😅 Der "Someone You Loved"-Sänger bedankt sich mit seinem Klo-Posting für seine vier Nominierungen bei den Brit Awards! Herzlichen Glückwunsch auch von uns, für diese starke Leistung. Hoffentlich darf der sympatische Künstler, alle Preise mit nach Hause nehmen! 😊 🍀

