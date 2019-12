Best Friends forever: Was wir von Selena Gomez & Taylor Swift lernen können

Selena Gomez & Taylor Swift: So haben sie sich kennen gelernt

Sie gehören zu den coolsten Besties der Musik-Szene: Selena Gomez und Taylor Swift sind seit Jahren eng befreundet und gehen gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Kennen gelernt haben die beiden sich 2008 – als beide gerade mit einem der Jonas Brothers zusammen waren. Selena Gomez datete Nick Jonas und Taylor Swift dessen Bruder Joe. Selena Gomez darüber: "Unsere Freundschaft ist das Beste, was aus den Beziehungen entstanden ist!" Seitdem sind einige Jahre vergangen, doch die Freundschaft zwischen den beiden ist stärker als je zuvor.

Sie unterstützen sich in guten und schlechten Zeiten

Egal was passiert, die beiden Freundinnen können immer aufeinander zählen. Als weltberühmte Superstars haben sie oft mit bösen Gerüchten und Hatern zu kämpfen – doch niemand versteht dieses Gefühl so gut wie jemand, der das Gleiche durchmacht. Selena Gomez und Taylor Swift sind immer füreinander da. Als Selena Gomez vor ihrem Fail-Auftritt bei den AMAs einen Nervenzusammenbruch hatte, baute ihre BFF sie hinter der Bühne auf – und stand dann in der ersten Reihe, um sie anzufeuern. Genauso feiern sie gemeinsam die guten Zeiten und posten regelmäßig die neuen Songs der anderen, um ihren Support zu zeigen.

Sie kämpfen füreinander

Als Taylor Swift ihren fetten Streit mit Kim Kardashian West und Kanye West hatte, stellte sich Selena Gomez öffentlich auf die Seite ihrer BFF. Auch als ein Zickenkrieg zwischen Taylor Swift und Katy Perry ausbrach, war Selena Gomez für ihre Freundin da – und spielte sogar in deren Musikvideo zu "Bad Blood" mit. Den Song soll Taylor Swift über Katy Perry geschrieben haben.

Kein Kerl kommt zwischen die beiden

Justin Bieber, Calvin Harris, Tom Hiddelston und Co: Die beiden Superstars haben gemeinsam einiges an Drama in ihren Liebesbeziehungen erlebt. Doch auch wenn wegen einer Beziehung mal weniger Zeit für die beste Freundin war, Selena Gomez und Taylor Swift finden immer wieder zueinander und freuen sich über das Glück der anderen. Auch bei unschönen Trennungen stehen sie sich zur Seite – wie zum Beispiel als Taylor Swift Hinweise darauf gab, dass Justin Bieber Selena Gomez betrogen hat.

Sie gönnen sich den Erfolg

"Ich bin so stolz auf dich!" - Ein Satz den Taylor Swift und Selena Gomez oft zueinander gesagt haben. Dabei wären die beiden eigentlich Konkurrentinnen im Musik-Business. Doch statt sich gegenseitig anzufeinden, feiern die beiden Girls lieber zusammen ihre Erfolge. Wie zum Beispiel 2018, als Taylor Swift ihre BFF während der "Reputation"-Tour für einen spontanen Auftritt auf die Bühne holte. Danach schrieb sie auf Instagram: "An die Person die ich immer anrufen kann, egal was passiert... Du hast heute den Abend gerockt! Wir haben uns alle so gefreut dich zu sehen, i love you!"

Gerüchte können ihnen nichts anhaben

Streit, Betrug, Neid oder kaputte Freundschaft: Über die Jahre wollten die Medien immer wieder einen Keil zwischen Selena Gomez und Taylor Swift treiben. Doch über die letzten 10 Jahre haben die beiden bewiesen, dass sie nicht den Gerüchten, sondern nur sich selbst vertrauen. Selena Gomez schreibt an ihre BFF: "Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Du hast mir so viel beigebracht, durch das alles bist du mit mir gegangen GEBLIEBEN und du erinnerst mich daran, ein besserer Mensch zu sein. Ich bin lebenslang auf deiner Seite!"

Selena Gomez & Taylor Swift: Together Forever

So eine Freundschaft wie die von diesen beiden Superstars wünscht sich doch jeder oder? Taylor Swift ist immer für ihre BFF Selena Gomez da und umgekehrt gilt das gleiche. Egal was da noch kommen wird – die beiden haben jetzt schon ein gemeinsames Happy End! 💕

