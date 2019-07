Hinweise von Taylor Swift: Hat Justin Bieber Selena Gomez betrogen?

Justin Bieber & Selena Gomez: Trennung wegen Fremdgehen?

Justin Bieber ist mittlerweile glücklich verheiratet mit seinem Bae Hailey Bieber, ehemalige Baldwin. Doch kurz bevor er ihr den Antrag machte, datete der "I Don't Care"-Star noch Sängerin Selena Gomez! Die On-Off-Beziehung der beiden startete schon 2011, und zog sich durch die ganzen letzten Jahre. Dass es nun wirklich überhaupt gar keine Chance mehr auf ein Liebes-Comeback der beiden gibt, machte Sel letztens deutlich, als sie das letzte süße Liebes-Pic der beiden von ihrem Instagram-Kanal postete … Doch haben die beiden sich etwa getrennt, weil Justin Bieber Selena Gomez mit einer Anderen betrogen hat? Taylor Swift scheint es zu wissen …

Hat Justin Bieber Selena betrogen?

Taylor Swift ist bekannt dafür, mit unterschwelligen Aktionen Geheimnisse aufzudecken, oder auf vergangene Skandal-Aktionen und Erzfeindschaften anzuspielen. Deshalb sind sich ihre Fans jetzt sicher: Justin Bieber hat Selena Gomez damals betrogen und Taylor Swift will das Geheimnis lüften! Der Anlass: Nachdem Justin Bieber einen missglückten Entschuldigungs-Post auf Instagram postete, schrieb ein Fan von Taylor an Justin: "Du hast ihre beste Freundin betrogen! (…)" – Eine krasse Anschuldigung. Doch Taylor Swift scheint dem zuzustimmen! Denn sie gab dem Kommentar ein Like. Für die Fans ein eindeutiges Zeichen! Und für uns auch … Was meinst du?

