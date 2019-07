Taylor Swift Skandal: Jetzt mischen sich Ariana Grande und Demi Lovato ein!

Ariana Grande entschuldigt sich bei Taylor Swift

Obwohl Ariana Grande selbst bei Scooter Braun unter Vertrag steht, stellt sie sich in einem Story-Post auf Instagram auf Taylor Swifts Seite – und löscht den Post sofort wieder! Ein Glück haben Ari-Fans direkt gescreenshootet ;–) Die "Thank U, Next"-Sängerin schrieb: “Ich würde niemals jemanden unterstützen, der absichtlich eine andere verletzen möchte …". Außerdem schreibt sie: "Ich habe selbst mit ihm (also Scooter) gesprochen, als ich von dem Vorfall gehört habe", und betont aber: "Ich möchte das hier nicht öffentlich machen oder mich einmischen aber ich habe mitbekommen, dass ich in die Sache mit reingebracht werde … Bitte verbreitet Liebe." Sie beendete ihren Post mit einer Entschuldigung: "Es tut mir so leid, Tay. Ich liebe dich. Bleib stark"

Demi Lovato gegen Taylor Swift

Seit ein paar Wochen ist auch Pop-Star Demi Lovato eine Kundin von Scooter Braun und stellt sich sofort auf die Seite des 38-Jährigen. Sie schießt gegen Taylor Swift, indem sie (in einer ebenfalls gelöschten Instagram-Story) schreibt: "Ich habe mit schlechten Menschen in dieser Branche zu tun gehabt und Scooter zählt da nicht dazu. Er ist ein guter Mann." Sie wendet sich danach direkt an Taylor und meint: "Bitte hör auf, Menschen zu schikanieren." Uhh, das riecht nach Beef! Demi findet: "Es gibt schon genug Hass auf dieser Welt."

