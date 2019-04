Ariana Grande: Liebeserklärung an diesen Typen

Ariana Grande: „Danke, dass du in meinem Leben bist“

Ariana Grande hat den Männern vorübergehend abgeschworen. Nachdem ihre letzten Beziehungen allesamt gescheitert sind, hat die 25-Jährige Anfang des Jahres beschlossen, sich nun hauptsächlich auf sich selbst zu konzentrieren. Bislang scheint Ari sich auch an ihren Neujahrsvorsatz zu halten, denn bei einem richtigen Date wurde die „Monopoly“-Sängerin schon lange nicht mehr gesichtet. Nichtsdestotrotz gibt es aber ein paar Herren der Schöpfung, die ihr sehr viel bedeuten. Einer davon ist Scooter Braun, dem die hübsche Amerikanerin jetzt einen liebevollen Insta-Post schenkte: „Du bist der beste Manager und der liebste Freund. Danke, dass du in meinem Leben bist und mir den Weg zeigst, wie ich meinen Lebenstraum verwirklichen kann… und mir in den schwersten Zeiten meines Lebens geholfen hasst. Ich bin so dankbar“, schrieb Ariana an Scooter gerichtet, der ihr seit 2013 nicht von der Seite weicht und ohne den sie jetzt vielleicht nicht da wäre, wo sie heute ist.

Scooter Braun: Stolz auf Ariana Grande

Und auch Scooter Braun, der unter anderem übrigens auch Justin Bieber managt, fand emotionale Worte für seinen Schützling: Auf Instagram schrieb der 37-Jährige an Ari gerichtet: „Diese Frau ist eine Ikone! Sie ist liebevoll, gütig, talentiert, wild, und verdammt, sie kann singen!“ Über den Coachella-Auftritt der 25-Jährigen schrieb er: „Das letzte Nacht war eine der besten Shows, die ich jemals gesehen habe!“ Wow, so viel Lob! Kein Wunder, dass Ari da total gerührt war und der Welt einfach mal mitteilen wollte, wie froh sie ist, Scooter Braun an ihrer Seite zu haben.

Mehr als eine berufliche und freundschaftliche Beziehung haben die beiden übrigens nicht. Der Unternehmer ist seit fünf Jahren mit seiner großen Liebe Yael verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder.

