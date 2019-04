Taylor Swift bringt Fans zum Ausrasten

Was für eine Mega-Überraschung hat Taylor Swift nur für ihre Fans in Petto? Darüber spekuliert gerade ganz Instagram!

Taylor Swift: Eigener Instagram-Filter

Seit Tagen macht Taylor Swift ihre Fans total crazy. Denn die 29-Jährige wird nicht müde, ihre 116 Millionen Abonnenten immer und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es am morgigen Freitag, den 26. April, eine Überraschung geben wird! Um das Ganze noch zu pushen, hat Taylor von Instagram sogar extra einen eigenen Filter bekommen, den sogenannten 4/26-Filter! Unzählige Fans nutzen den jetzt, um ihrer Vorfreude auf den großen Tag Ausdruck zu verleihen. Und das Coolste daran: Taylor Swift pickt sich immer wieder ein paar Pics und Videos ihrer Fans raus, um sie in ihrer Insta Story zu reposten! Sogar ihre BFF Camila Cabello hat der 4/26-Hype schon gepackt!

Taylor Swift: Kommt morgen ein neuer Song?

Taylor Swift feiert ihren eigenen Insta-Filter natürlich auch total. Mysteriös: Gerade verriet sie, dass dieser Filter sich heute um Mitternacht in etwas anderes verwandeln wird.

OMG, was wird nur passieren? Kommt ein neuer Song? Oder veröffentlicht die Amerikanerin vielleicht sogar ein komplettes neues Album? Kein Wunder, dass ihre Fans es vor Spannung kaum noch aushalten. Aber lange müssen sie sich ja zum Glück nicht mehr gedulden. Feststeht jedenfalls so viel: Was auch immer Taylor da für uns vorbereitet hat, es hat viel mit rosa, Blumen und BlingBling zu tun. Denn das verraten unmissverständlich all ihre Postes, die die Sängerin in den letzten Wochen auf Instagram veröffentlicht hat...

