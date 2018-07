Taylor Swift: Darum passt sie so gut zu ihrem Freund!

Taylor Swift ist dafür bekannt, dass sie in Sachen Männer nichts anbrennen lässt. Kaum hatte sie sich in der Vergangenheit von einem Boyfriend getrennt, hatte sie schon den nächsten an der Angel. Doch ihr jetziger Freund scheint endlich der Richtige zu sein!

Taylor Swift und ihr Freund: Romantischer Liebesurlaub

Gerade erst haben sich Taylor Swift (28) und ihr Freund Joe Alwyn ein paar romantische Urlaubstage in der Karibik gegönnt und mal so richtig die Zweisamkeit ausgenutzt. Das haben die Turteltäubchen natürlich in vollen Zügen genossen, schließlich steckt Taylor gerade mitten in ihrer „Reputation“-Tour und da bleibt wenig Zeit für entspannte Pärchen-Tage. Umso glücklicher wirkten die beiden jetzt bei ihrer kleinen Auszeit am Strand. Doch warum passt Joe so gut zu der mega erfolgreichen Sängerin?

Ihre Beziehung ist absolut privat

Was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben: Joe Alwyn ist schon seit eineinhalb Jahren der Mann an Taylors Seite. Da die beiden ihre Beziehung aber von der Öffentlichkeit fernhalten, so gut es geht, bekommen Paparazzi und Fans kaum etwas von den beiden als Paar mit. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum es so gut läuft! Denn in der Vergangenheit lebte Taylor Swift ihre Beziehungen gerne öffentlich aus und präsentierte ihre Partner der ganzen Welt. Doch wie das jeweils endete, ist kein Geheimnis: Mit der Trennung. Scheinbar hat die Sängerin daraus gelernt und will denselben Fehler nicht nochmal machen. Sie will ihre Beziehung komplett privat halten. Deshalb gibt es noch nicht mal auf ihrem Instagram-Profil ein gemeinsames Pic mit ihrem Schatz. Doch es gibt noch andere Gründe, warum ihr Lover so gut zu Taylor passt!

Joe passt genau in Taylors Beuteschema

Taylor Swift scheint eine Schwäche für den britischen Akzent zu haben – oder ist es etwa Zufall, dass Joe Alwyn aus England kommt… genau wie seine Vorgänger Tom Hiddleston (37), Harry Styles (24) und Calvin Harris (34)? Ganz davon abgesehen sieht der 27-Jährige – genau wie Taylors Ex-Freunde - super aus. Kein Wunder: Er verdient sein Geld schließlich unter anderem als Model.

Er versteht ihren Job

Hauptberuflich arbeitet Joe als Schauspieler – deshalb kennt er das Business und weiß, wie hart es manchmal sein kann, ernsthafte Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Er unterstützt Taylor so gut er kann und besucht so oft wie möglich ihre Konzerte – mit im Schlepptau hat er dabei auch immer öfter seine Eltern, zu denen Taylor ein sehr enges Verhältnis haben soll.

Taylor Swift verzichtet für ihn auf ihr Partyleben

Früher war Taylor Swift als echtes Partygirl bekannt, doch diese Zeiten hat die 28-Jährige hinter sich gelassen. Vor ein paar Jahren schmiss sie noch jährlich ihre legendäre „4th of July“-Party, zu der Superstars wie Camila Cabello (21) und Selena Gomez (25) kamen. Heute finden solche Events nicht mehr statt – stattdessen kuschelt die Sängerin viel lieber mit ihrem Freund. Das muss wahre Liebe sein!

