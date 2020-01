Justin Bieber: Neue Details über Musik und Tour?

Der kanadische Sänger arbeitet gerne mit seinen Hollywood-Kollegen zusammen. Erst vor Kurzem haben Justin Bieber und YouTube-Star David Dobrik zusammen ein Video gedreht, welches viral ging. Und gestern wurde der Sänger mit Moderator James Corden und dessen Team gesichtet, als sie für James Show "The Late Late Show" gefilmt haben. In einem "Yummy"-Foodtruck haben die Jus und James Tacos und anderes Essen an Passanten auf der Straße verteilt. Natürlich ist der Name des Trucks nicht nur auf das Essen bezogen, sondern auch auf Justins gleichnamigen, neuen Song "Yummy". Justin Bieber und James Corden haben außerdem eine neue Carpool-Karaoke Folge für seine Show aufgenommen. Wann die Folge mit Justin ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Aber man kann sich schon sehr drauf freuen, denn bestimmt hat Justin Bieber in James Show neue Details zu seinem Album und der Tour ausgeplaudert. 😍

Justin Bieber: Selfie-Time mit James Corden

Und was darf am Ende eines Arbeitstags bei Justin Bieber und James Corden nicht fehlen? Na klar, ein cooles Selfie! 📱Und anstatt grinsend in die Handy-Kamera zu schauen und ein normales Selfie zu machen, drückt Justin dem Moderator einen fetten Schmatzer auf die Backe! 😆 Natürlich haben wir euch das süße Selfie mit in den Artikel gepackt! Schaut selbst ⤵️

