Selena Gomez ist unglücklich

Fünf Jahre lang zog Selena Gomez sich aus dem Rampenlicht zurück – bis sie Anfang des Jahres ihr neues Album "Rare" releaste. Endlich neue Musik von Selena Gomez, ein Mega-Comeback! Doch obwohl man es der Texanerin nach fünf holprigen Jahren mehr, als nur gönnen würde – wirklich glücklich scheint die Sängerin nicht zu sein. Die meist gelikten Kommentare unter Sels neuen Videos? "Sie sieht so zerbrochen aus", und "Sie sieht immer aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen …" 🙁 Wir müssen zugeben: In Interviews wirkt Selena Gomez müde und niedergeschlagen und steht augenscheinlich unter Einfluss von starken Medikamenten . Ob ihre Autoimmunkrankheit Lupus wohl der Grund dafür ist? Oder geht es dem "Look At Her Now"-Star psychisch wieder schlecht?

Fail-Auftritt bei den AMAs

Selena Gomez hatte bei den "American Music Awards" Ende 2019 ihr großes Bühnen-Comeback. Doch das wurde leider zum Fail-Auftritt, sie verpatzte ihre Show total! Sel traf kaum einen Ton und schien total neben der Spur. Die offizielle Begründung? Eine Panik-Attacke . Doch ihre Fans sind skeptisch. Schon auf dem roten Teppich stolperte die Sängerin wild umher und konnte kaum gerade stehen. Einige unterstellen ihr deshalb sogar, sich vor der Show Mut angetrunken zu haben. Selena Gomez feierte nach der Fail-Performance später dann fröhlich im Publikum, als ihre BFF Taylor Swift eine Show hinlegte. Ob sie nun betrunken war, oder nicht – Selena Gomez hatte in den letzten Jahren viele gesundheitliche Probleme. Ist es vielleicht doch noch zu früh für ihr großes Comeback? Selena Gomez leidet schließlich an Panikattacken, welche vor allem durch ihr Leben im Rampenlicht ausgelöst wurden. Und aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung darf Sel eigentlich gar nicht trinken, geschweigedenn rauchen – und sie wurde schon mehrere Male von Paparazzi mit einer E-Zigarette erwischt. Fans sorgen sich deshalb sehr um die Gesundheit ihres Idols 🙁

Selena Gomez und die Panikattacken

Wie du wahrscheinlich weißt, hat Selena Gomez in den letzten Jahren einiges durchgemacht. Nicht nur die toxische Beziehung zu ihrem Ex Justin Bieber brach der Sängerin das Herz, sie hatte auch mit ihrer Krankheit zu kämpfen. Noch dazu wurden ihe Depressionen immer schlimmer und sie erlitt eine Panikattacke nach der anderen. Nach einer Nierentransplantation 2018 verriet sie: "Das erste, was ich nach der OP hatte, war eine Panikattacke". Schlimm! Sie begab sich anschließend in Therapie. "Das veränderte mein Leben um 180 Grad! Es war eines der härtesten Dinge, die ich je tun musste, aber im Endeffekt war es das Beste, was ich je getan hab", sagte sie hinterher. Ist es jetzt wieder so weit? Selbst wenn, ist das kein Weltuntergang und Sel ist sicher stark genug, auch einen weiteren Rückschlag durchzustehen! Wir hoffen nur, dass die Sängerin sich genug Zeit für sich selbst nimmt und auf ihr Herz hört …

