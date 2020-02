Selena Gomez macht Kylie Jenner Konkurrenz!

Selena Gomez überrascht alle!

Selena Gomez Karriere fing bereits im zarten Alter von 10 Jahren an. Sie war erst jahrelang Schauspielerin, ein Disney-Star, bis sie sich zu einer Vollblutmusikerin entwickelte. Für "Die Zauberer vom Waverly Place", könnte sich Selena Gomez sogar ein Schauspieler-Comeback vorstellen! Trotzdem hat die 27-Jährigen ihre Passion einfach in der Musik gefunden 😊 Nachdem Sel ihre Fans vier Jahre auf ein neues Album warten ließ, meldete sich die "Lose You To Love Me"-Sängerin nun mit ihrem neuen Album "Rare" zurück! Dort verarbeitete Selena Gomez das Beziehungsende und den emotionalen Missbrauch, den sie in der On-Off-Beziehung mit Justin Bieber hatte! Auch wenn die Musik ihr Kraft gibt, probiert sich Selena immer wieder gerne in neuen Bereichen aus. Gestern hat die "Look At Her Now"-Interpretin, diesbezüglich spannende Neuigkeiten online geteilt!

Selena Gomez: Neue Beauty-Queen?

Reality-Sternchen Kylie Jenner ist die unumstritte Nummer eins im Bereich Beauty & Co. Doch macht Selena Gomez ihr nun bald Konkurrenz in diesem Business? Die Sängerin teilte gestern mit ihren Fans die Nachricht, dass sie dieses Jahr eine Beauty- und Make-Up Linie namens "Rare Beauty" herausbringen wird. Ganze zwei Jahre soll die Musikerin an dem Projekt gearbeitet haben. Der Starttermin der Linie, ist bisher noch nicht bekannt. Aber es soll dieses Jahr im Sommer soweit sein. Selena Gomez wird in Kooperation mit "Sephora" ihre Make-Up Produkte auf den Markt bringen. Wird sind auf jeden Fall schon gespannt auf die Produkte! 💄 ✨

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!