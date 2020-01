Funktstille zwischen Selena Gomez und Demi Lovato beendet

Die beiden Sängerinnen kennen sich seit 2002, als sie sich am Set von "Barney und seine Freunde" zum ersten Mal trafen. Zwischenzeitlich stand es allerdings eher schlecht um die Freundschaft von Selena Gomez und Demi Lovato. Es wurde zwar nie öffentlich gestritten, doch die Girls sprachen lange Zeit nicht miteinander. Spätestens seit Demis krasser Überdosis im vorletzten Jahr ist allerdings klar, dass die zwei sich immer noch viel bedeuten. Denn Selena Gomez meldete sich sofort bei ihrer Freundin, um sicherzugehen, dass sie in Ordnung ist. Und auch jetzt ist sie wieder an Demi Lovatos Seite.

Selena Gomez supportet Demi Lovato

Eigentlich sind ja Selena Gomez und Taylor Swift best friends forever. Aber auch mit Disney-Kollegin Demi Lovato ist die "Lose You to Love Me"-Sängerin wieder echt close. Das bewies sie, als sie nun nach den Grammys eine süße Support-Story für Demi machte. Die hatte nämlich ihren hammer Comeback-Auftritt bei der Award-Show, der für sie extrem emotional war. Zu Beginn ihres Songs hatte sie sogar Tränen in den Augen. Deshalb schrieb Selena Gomez: "Ich wünschte, es gäbe Worte, um zu beschreiben, wie schön, inspirierend und verdient dieser Moment war. Demi ich bin so happy für dich. Danke für deinen Mut und deine Tapferkeit". Aaaw, so cute!😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!