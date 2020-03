#IstayHomefor-Challenge

Um zu zeigen, wie wichtig es ist in der aktuellen Situation zuhause zu bleiben, zeigt die #Istayhomefor Challenge. Besonders viele Promis, wie David Beckham, Demi Lovato oder Emma Watson fotografieren sich mit einem Schild, auf das sie schreiben für wen sie aktuell in Quarantäne bleiben. Demi zum Beispiel für: Ihre Eltern, ihre Nachbarn und ihre eigene Gesundheit. Denn obwohl viele junge Menschen eine Infektion mit Corona-Virus gut überstehen, kann es für Risikogruppen lebensbedrohlich werden. Zur Risikogruppe gehören vor allem ältere Menschen oder Leute mit Vorerkrankungen. Außerdem breitet sich das Virus wahnsinnig schnell aus! Deshalb ist es so wichtig daheim zu bleiben, um sich und andere zu schützen!

#oldpicture-Challenge

Bei der „Old Picture“-Challenge, die gerade auf Instagram richtig durch die Decke geht, wird es nostalgisch. Ein User muss ein altes Kinderfoto von sich posten und markiert darauf Freunde, die wiederrum aufgefordert werden, auch bei der Challenge mitzumachen. Tausende Instagram-Nutzer, darunter auch viele Influencer und Promis, haben bereits mitgemacht.

#See10do10-Challenge

Damit wir auch in der Zeit zuhause weiterhin fit bleiben, gibt es viele Möglichkeiten an Workouts die man ganz entspannt vom Wohnzimmer aus erledigen kann. Oder man macht eben eine lustige Challenge daraus. Und so funktioniert es: Der Nominierte filmt ein Video von sich selbst, auf dem er 10 Liegestützen macht. Dann werden unter dem Post wiederrum Freunde markiert, die auch bei der Challenge mitmachen sollen.

#Koala-Challenge

Die „Koala“-Challenge verlangt ziemlich viel akrobatisches Talent ­– und eine zweite Person. Dabei muss nämlich einer der beiden, wie ein Koala, um die zweite Person herumklettern und das ohne den Boden zu berühren. Das ist wahnsinnig anstrengend und kann auch schnell mal holprig aussehen, wie man am Beispiel von Sarah Lombardi und ihrem neuen Freund Julian Büscher sieht. Am Schluss werden wieder Freude markiert, die die Challenge nachmachen dürfen 😉

#Gesture-Challenge

Diese lustige Challenge entstand auf TikTok und ist mittlerweile auf Instagram rübergeschwappt. Das Ziel: Zum Song „Lalala“ von Y2K und bbno$ müssen neuen verschiedene Handbewegungen nacheinander nachgemacht werden. Das kann ganz schön tricky sein, denn der Takt ist superschnell. Auch die Jonas Brothers haben schon ihr Glück versucht 😅

Auch die Jonas Brothers vertreiben sich die Zeit in Quarantäne mit lustigen Challenges! TikTok @jonasbrothers

#nurheute-Challenge

Unter dem Hashtag #nurheute teilen Instagram-User momentan Bilder von sich, die sie sonst so nie veröffentlichen werden – allerdings #nurheute. Wird das Bild geliket, bekommt man gleiche eine Nachricht auf Instagram und wird aufgefordert bei der Challenge mitzumachen. Also ein Bild zu posten, dass wir so niemandem je zeigen würden – ohne Makeup, im Gammelklamotten oder mit fettigen Haaren – innerhalb von 24 Stunden. Na, wer traut sich? 😉

#SafeHands-Challenge

Seine Hände zu waschen, ist neben zuhause zu bleiben, was wirksamste Mittel im Kampf gegen Corona. Es klingt eigentlich super einfach: Hände unter den Wasserhahn, kurz einseifen und fertig. Doch im Moment ist Händewaschen nicht gleich Händewaschen. Die Challenge mit dem Hashtag #SafeHandsChallenge der Gesundheitsorganisation WHO, hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Usern auf Instagram beizubringen, wie man richtig und effektiv seine Hände wäscht. Selena Gomez hat auch schon mitgemacht, wie zahlreiche andere Promis. Darunter auch Schauspielerin Olivia Wilde.

