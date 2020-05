Ist "Same Old Love" wirklich von Sel?

Noch bevor Selena Gomez im im Oktober 2015 ihr Erfolgs-Album "Revival" veröffentlichte, begeisterte ihre Single "Same Old Love" Fans auf der ganzen Welt! Der Song, in dem sie die schwierige Situation mit ihrem damaligen On-Off-Freund Justin Bieber besingt, erreichte ein Mal Silber, ein Mal Gold und ganze elf Mal Platin - krass! Nicht ohne Grund gehört "Revival" zu Selenas erfolgreichsten Platten ever! In "Hands To Myself" ließ Selena Gomez sogar die Hüllen fallen - den Mega-Hit performte sie im selben Jahr Live bei der "Victoria's Secret Fashion Show".

Geleaked: Rihanna singt "Same Old Love"

Doch nicht nur die Fans sind von den Album-Tracks begeistert, auch viele andere Stars feiern die Platte. Bei ihrem "Victoria's Secret"-Auftritt lernt sie den Sänger "The Weeknd" kennen, der ist so beeindruckt von der talentierten Sängerin dass er total in Love ist und die beiden sogar für einige Monate ein Paar werden. Doch noch jemand scheint sehr angetan von einem bestimmten Song gewesen zu sein, und zwar niemand anderes als die R'n'B-Queen höchstpersöhnlich: Rihanna! Heute Nacht tauchte nämlich eine Demo-Version von "Same Old Love" auf! Ein krasser Leak – hat Rihanna der Song etwa so gut gefallen, dass sie ihn gecovert hat?

Sorry Selena! "Same Old Love" war eigentlich Rihannas Track

Nein – wir haben mal ein bisschen genauer recherchiert und dabei folgendes entdeckt. Schon 2014, rund ein Jahr bevor Selena ihren Track veröffentlichte, teilte Riri folgende Lyrics auf Twitter!

I'm so sick o dat same ol love #barz — Rihanna (@rihanna) June 26, 2014

Crazy! "Same Old Love" war tatsächlich für Rihannas Album "Anti" geplant und wurde auch von ihr recorded. Im Laufe der Entstehung entwickelte sich der Sound des Albums aber in eine andere Richtung als zuerst gedacht, schließlich entschied sich die "Stay"-Interpretin gegen den Song. Durch einen Zufall hörte Selena den Song, sang ihn und verliebte sich in den Sound! Die Produzenten von "Same Old Love" waren ebenfalls begeistert! "Ihre Stimme klang so wunderbar zu dem Song und er schrieb so gut ihre Liebes-Situation – es fühlte sich so real an, als sie sang" verriet Charli XCX, der selbst an dem Song mitgeschrieben hatte. Momentan flutet Rihanna mit ihrer Version das Internet, die Streamingplattform VEVO hat auf YouTube sogar ein Feature von Rihanna und Selena Gomez hochgeladen! Wir können uns gar nicht entscheiden welche Version uns besser gefällt, sind aber super happy darüber, endlich wieder was (mehr oder weniger) Neues von Riri zu hören! Hoffentlich gibt bald ganz neue Songs …

