Nur noch 4 Tage bis "How You Like That" von BLACKPINK

Das laaange Warten darauf, dass von BLACKPINK neue Musik kommt, ist fast vorbei: Ende dieser Woche am 26. Juni wird die Single "How you Like That" released. Die riesen Fan-Community der K-Pop-Girls ist schon mega gespannt. Kein Wunder, schließlich haben wir schon einige Promo-Bilder und -Teaser zum Song bekommen und die sehen einfach hammer aus. Die Mädels von BLACKPINK haben mal wieder einen krassen Style-Wandel vollzogen und präsentieren sich noch cooler als zu vor.😱

BLACKPINK stellen neuen Song live vor

Passend zu ihrer ersten Comeback-Single überraschen BLACKPINK ihre Fans mit einem Livestream. Der wird auch am Freitag auf Weverse und YouTube starten um 5 Uhr Abends in Südkorea und damit um 10 Uhr morgens in Deutschland und die K-Pop-Band wird darin ihren Song "How you Like That" vorstellen. Außerdem werden sie auch weitere Updates zur ihrem Album und Co. geben. Außerdem wollen sie Behind-the-Scenes-Storys zum Musikvideo und ihrem Comeback generell mit ihren geliebten BLINKs teilen. Und die werden diese tolle Chance, ihren Idols von BLACKPINK nahezusein, sicherlich nicht verpassen!

