Super M zu Gast bei "All That!" auf Nickelodeon

Erst im letzten September erschien die Debüt-EP von SuperM. Seitdem hatten sie diverse Konzerte und Auftritte in den verschiedenstens Show wie etwa bei Talk-Queen Ellen DeGeneres. Nun wurden sie in die Sednung "All That!" auf Nickelodeon eingeladen, um dort ihren Megahit "Jopping" zu performen. Da war die K-Pop Supergruppe mit Members der Bands EXO, NCT 127, SHINee und WayV natürlich sofort dabei. Allerdings hatte Super M auch noch eine weitere Aufgabe: Sie sollten ihr schauspielerisches Talent in einem Sketch unter Beweis stellen! Taeyong, Mark, Lucas, und Ten hatten davor noch keinerlei Erfahrung als Schauspieler gemacht und waren sich einig, dass es nicht einfach ist, aber mega viel Spaß macht!

omg so excited to have @superm on All That this Saturday pic.twitter.com/Q5MHYSSPh8 — Nickelodeon (@Nickelodeon) April 1, 2020

Für Sketch: Baekhyun and Taemin müssen streiten

In einer Szene sollten sich die SuperM-Stars Baekhyun und Taemin wegen eines Shirts streiten, aber das war sehr schwierig für die beiden. So erklärte Taemin im Interview mit Teen Vogue: "Ich bin sehr schlecht darin, mir das Lachen zu verkneifen und das war auch hier keine Ausnahme." Und Baekhyun ergänzte: "Ich habe versucht Gesten und Laute zu kopieren, die ich aus US-Serien und -Filmen kenne. Taemin und ich sollten streiten, aber wir konnten nur lachen. Wir streiten uns nie, deshalb war die Szene ziemlich witzig für uns." Aaaw, wie cool! Hoffentlich bleibt die Freundschaft der K-Pop-Band SuperM immer so stark!

