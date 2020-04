Kim Jaejoong schockiert Fans mit Corona-Beichte!

Das Corona-Virus hat die Welt weiterhin fest im Griff und auch viele Stars haben sich inzwischen mit Corona infiziert. Zusammenhalt ist deshalb nun wichtiger denn je. Das wissen auch Stars wie Taylor Swift und Ariana Grande, die ihren Fans als kleine Corona-Hilfe sogar Geld zuschicken. Auch K-Pop-Star Kim Jaejoong wollte eine wichtige Botschaft mit seinen Fans teilen. In einem zunächst sehr ernsthaften Post auf seinem Instagram-Account berichtete der 34-Jährige seinen 1,9 Millionen Followern, er habe sich "mit dem Corona-19-Virus infiziert" und sei "in einem Krankenhaus in Japan.“ Er gab zu, unachtsam gewesen zu sein und habe „die Ratschläge der Regierung ignoriert.“ Zunächst ein riesen Schock für seine Fans! Die machten sich nämlich große Sorgen um ihr Idol: „Bitte pass auf dich auf! Ich hoffe, das ist nur ein Aprilscherz…“ , schrieben einige Anhänger des K-Pop-Stars in den Kommentaren. Andere dagegen wurden gleich ziemlich wütend und rechneten teilweise damit, dass der Sänger sich nur einen Scherz aus der derzeitigen weltweiten Pandemie machte: "Mann, das ist nicht lustig, auch wenn es nur ein Aprilscherz ist.“

Kim Jaejoong: Alles nur ein Scherz?

Eine Stunde später dann der Hammer: Alles soll wirklich nur ein April-Scherz gewesen sein! Das JYJ-Mitglied wollte lediglich das Bewusstsein für COVID-19 stärken. Als er jedoch merkte, wie übel ihm seine Fans den unlustigen Aprilscherz nahmen, ruderte Kim Jaejoong zurück: „Das (Covid-19) ist definitiv nicht etwas, das nur anderen Menschen passiert! Ich wollte nur klar machen, dass jeder, der sich selbst schützt auch andere schützt. Ich werde für alle Konsequenzen, die mein Post nach sich zieht, geradestehen. Ich hoffe ihr bleibt alle gesund.“ Die Lage in der sich die ganze Welt momentan befindet ist wirklich alles andere als lustig. Das hat hoffentlich auch K-Pop-Star Kim Jaejoong inzwischen begriffen…

