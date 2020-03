Corona-Hilfe: Diese Stars schicken ihren Fans Geld

Corona: Stars bieten ihre Hilfe an

Aufgrund des Corona-Virus kämpfen viele um ihre Existenz. Arbeitsplätze sind in Gefahr und unser Leben ist nicht mehr so, wie wir es kennen. Gerade jetzt sind wir auf Hilfen von anderen angewiesen. Leute, die anderen Menschen unter die Arme greifen, indem sie zum Beispiel für sie einkaufen gehen oder sich in Quarantäne begeben. Auch Stars versuchen in dieser schweren Zeit andere zu unterstützen. Taylor Swift und Ariana Grande, die sich ebenfalls gerade in Quarantäne befinden, gingen dabei sogar so weit und halfen ihren Fans aus der finanziellen Krise. 😳😍

Corona: Ariana Grande und Taylor Swift helfen ihren Fans

Die beiden Sängerinnen, Ariana Grande und Taylor Swift stellten jetzt ihr großes Herz unter Beweis: Beide halfen ihren Fans aus einer verzwickten Lage: Als sich ein Fan von Taylor in finanzieller Not befindet und ihr Anliegen mit der Community bei Tumblr teilt, bekommt auch Tay davon mit und lässt sie nicht im Stich. „Ich habe auf Tumblr einen Beitrag gepostet, dass ich Angst habe, nicht mehr in NYC leben zu können, weil das Corona-Virus auch der Musikindustrie schadet“, schrieb Holly Turner auf Twitter. „@Taylorswift13 hat mir buchstäblich im Alleingang die Möglichkeit geliefert, hier wohnen zu bleiben. Ich konnte meinen Augen nicht trauen.“ An diesen Post hängte sie außerdem einen Screenshot, der Bestätigung der Überweisung von Taylor Swift. „Holly du warst immer für mich da. Ich möchte jetzt für die da sein. Ich hoffe, das hilft. Alles Liebe, Taylor.“ Wow! Das ist mal eine Geste!

Taylor Swift gave $3,000 to a fan who posted on Tumblr about their financial struggles amid the Coronavirus crisis. 👼 pic.twitter.com/1tOIkvjfu3 — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2020

Corona: Auch Ariana Grande überweist Fans Geld

Doch nicht nur Taylor Swift unterstützt ihre Fans. Auch Kollegin Ariana Grande steht anderen zur Seite. Die „7 Rings“-Sängerin schickte mehr als 20 Fans zwischen 500 und 1.000 US-Dollar. 😳 Doch anstatt diese Großzügigkeit an die große Glocke zu hängen, hält sie sich lieber bedeckt und hilft ihnen lieber super heimlich. Wir finden solche Aktionen einfach nur mega! 😊 Wenn auch du anderen deine Hilfe anbieten möchtest, check diesen Artikel aus und erfahre, wie easy es ist, für deine Mitmenschen auch jetzt da zu sein. :)

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!