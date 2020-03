Coronavirus: Auswirkungen der Pandemie

Die Welt steht Kopf. Das Coronavirus stellt für viele eine riesige Bedrohung da. Nahezu alle Menschen sollten ihre sozialen Kontakte einschränken und sich in häusliche Quarantäne begeben. In Deutschland wurden wegen der Corona-Epidemie so ziemlich alle Schulen, Kindergärten sowie öffentliche Einrichtungen geschlossen. Besonders älteren Menschen und chronisch Kranken wird empfohlen, nicht vor die Tür zu gehen. Aufgrund des Coronavirus wurden schon beliebte Events und Konzerte verschoben oder gleich ganz abgesagt. Auch viele Serien-Starts verzögern sich. Die Dreharbeiten zu der beliebten „Netflix“-Serie „Riverdale“ wurden wegen Corona schon gestoppt und auch für 4. Staffel-Start von „Stranger Things“ sieht es nicht gut aus. Die Krise spitzt sich weiterhin zu und hat immer größere Auswirkungen auf die ganze Weltbevölkerung. Hier steht vor allem die Gesundheit vieler Menschen im Vordergrund. Umso wichtiger wird es, dass sich alle gegenseitig unterstützen.

Die Helferplattform "WirHelfen" ruft zur Nachbarschaftshilfe auf. PR

Wie kann ich helfen und wie bekomme ich Hilfe?

Selten war es so wichtig zu helfen und damit das so gut wie möglich gelingt, gibt es jetzt bundesweit eine zentrale Anlaufstelle: Die gemeinnützige Helferplattform „WirHelfen“ ist ein Verzeichnis für alle Leute in Deutschland, die dringend Hilfe benötigen oder andere unterstützen können. Das soziale Projekt soll Menschen digital verbinden und dafür sorgen, dass man Helfer und Hilfesuchende miteinander verknüpft. Ohne jegliche Registrierung oder Anmeldung kannst du dir auf einer interaktiven Karte ganz unverbindlich einen Überblick verschaffen, was in deiner Region gerade angeboten wird oder welche Hilfestellung du selbst geben kannst. Die Internetplattform „WirHelfen“ ist ein gemeinnütziges Projekt und soll uns in so schweren Zeiten wie jetzt, das Leben leichter machen. Deshalb lasst uns alle an einen Strang ziehen, denn nur gemeinsam sind wir stark. ❤️

Auf einer digitalen Karte kannst du dir ganz easy einen Überblick verschaffen. PR

