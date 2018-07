Ariana Grande & Gigi Hadid arbeiten an einem gemeinsamen Projekt!

Ariana Grande und Gigi Hadid sind beide absolute Mega-Stars! Jetzt starten die beiden eine coole neue Kooperation zusammen.

Ariana Grande und Gigi Hadid: Ihr neues Projekt

„God is a woman“-Sängerin Ariana Grande und Super-Model Gigi Hadid arbeiten gemeinsam an einem tollen neuen Projekt und ihr Partner ist mal wieder … Reebok! Die beiden Girls sind nämlich Marken-Botschafterinnen und das ist nicht ihre erste Reebok-Kampagne, doch bisher die coolste – wie wir finden! Zusammen mit acht weiteren berühmten Schauspielerinnen, Sportlerinnen und Aktivistinnen, sind sie Teil der #BeMoreHuman-Kampagne. Bei der Kooperation geht es darum, Frauen, die sich und die Welt um sich herum verändern, ins Rampenlicht zu stellen. Außerdem soll es Jeden dazu ermutigen, die beste Version von sich selbst zu werden: körperlich, mental und im Umgang mit Anderen. Reeboks Marketing-Chefin sagt zu dem Projekt: „Reebok hat eine lange Geschichte darin, Frauen zu stärken und diejenigen zu unterstützen, die andere bestärken.“ Eine echte #GirlPower-Kampagne also. Mega cool!

Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid) am Jun 30, 2018 um 6:32 PDT

Die #BeMoreHuman-Kampagne von Ari & Gigi

Für die Kampagne haben Ari, Gigi und die anderen Frauen zehn limitierte T-Shirts entworfen, die jeweils einen inspirierenden Spruch der Frauen aufgedruckt haben. Auf Arianas T-Shirt steht zum Beispiel „We are the generation of love, change and inclusion.“ (dt.: „Wir sind die Generation der Liebe, Veränderung und Aufnahme.“) und auf Gigis Oberteil ist „Stand together. Move together. Change the world together.“ (dt.: „Steht zusammen. Bewegt zusammen. Ändert die Welt zusammen.“) aufgedruckt. Echt cool! Die Frauen beweisen Zusammenhalt und wahre Stärke. Das Beste an dem Projekt ist aber, dass 100% des Kaufpreises jedes T-Shirts an zwei Frauenrechts-Organisationen gespendet werden sollen! Die eine Hälfte an die „Movemeant Foundation“ und die andere Hälfte an die „The Women’s Strength Coalition“. Somit kann man sich nicht nur super coole und inspirierende T-Shirts von Ariana Grande, Gigi Hadid oder einer der anderen Power-Frauen holen, sondern auch noch etwas Gutes tun. We like!

Heute ist der letzte Tag um dir die aktuelle BRAVO zu holen, also los geht's!