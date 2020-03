Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise

Die Ausgangsbeschränkungen wurden im Kampf gegen das Coronavirus verhängt. Doch so langsam bekommt der ein oder andere einen Isolations-Koller. Der letzte Handschlag oder eine Umarmung mit unseren Freunden sind gefühlt Jahre her. Was uns bleibt, ist ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Alles was Spaß macht, scheint bis auf unbestimmte Zeit verboten. Seit Tagen sitzen wir nun zu Hause und fragen uns wie es weitergeht. Schließlich steigt die Zahl der Infektionen stetig, auch viele Stars sind bereits mit Corona infiziert.

Wie lange dauert das noch?

So genau kann das leider noch keiner sagen. Fest steht, dass uns das Virus noch eine Weile begleiten wird und Corona auch in der nahen Zukunft unseren Alltag mitbestimmen wird. Fachleute und Virologen auf der ganzen Welt haben geteilte Meinungen. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass uns die Corona-Krise vor eine noch nie dagewesene Herausforderung stellt.

Eine Besserung der Corona-Krise ist in Sicht

Der Virologe Christian Drosten, den wir regelmäßig im deutschen TV neben unserem Gesundheitsminister sehen, hofft auf Besserung. Er meint zwar, dass uns das Coronavirus noch das ganze Jahr beschäftigen wird, aber eben nicht mit solch weitreichenden Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie jetzt im Moment haben. Wir werden uns also zum Glück nicht das ganze Jahr zu Hause verbarrikadieren müssen.

Abwarten und Tee trinken

Wir befinden uns ganz klar mit der Corona-Krise in einem Ausnahmezustand. Wichtig ist für uns einfach, geduldig zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Unsere Gesundheit ist das höchste Gut im Leben und diese sollten wir so gut es geht schützen. Schließlich gibt es noch sooooo viele Dinge, die wir gegen die Langeweile in der Corona-Quarantäne unternehmen können. Kommt gechillt durch diese Zeit und bleibt gesund!

