Kommen online geshoppte Sachen an?

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern haben einige Maßnahmen dazu geführt, dass unser Alltag nicht mehr so abläuft, wie vorher. Shoppen kannst du zum größten Teil nur noch online. Doch was hat sich bei DHL und Co. geändert? Können deine Bestellungen trotzdem ausgeliefert werden? Die wichtigste Antwort vorweg: Ja, auf jeden Fall kommen deine Pakete an. Trotzdem gibt es aufgrund der Corona-Krise ein paar Dinge, die zu beachten sind.

Corona-Online-Shopping-Guide

Auch die Paketdienste haben einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Verbreitung des Corona-Virus möglichst einzudämmen. Das ändert sich ab sofort:

Um dein Paket zu erhalten ist keine Unterschrift mehr erforderlich.

Da es keine Unterschrift mehr gibt und um Körperkontakt zu vermeiden, musst du vor der Zustellung deiner Online-Bestellung einen Ablageort angeben.

einen Ablageort angeben. Innerhalb Deutschlands gibt es generell keine Einschränkungen in der Zustellung von Paketen. Einzige Ausnahme: Wenn du selbst etwas ins Ausland verschicken willst, weil du beispielsweise etwas über Kleiderkreisel oder Ebay verkauft hast, kann dies unter Umständen aufgrund der Corona-Krise verweigert werden.

verweigert werden. Wenn du hingegen etwas aus dem Ausland bestellt hast, musst du dich aufgrund der verschärften Kontrollen darauf einstellen, dass die Zustellung etwas länger dauert als gewöhnlich.

Paketshops bleiben vorerst weiterhin geöffnet. Du kannst deine Pakete also auch dorthin schicken lassen wenn du wiedermal deine Online-Shoppingsucht nicht bekämpfen kannst.

Auch wenn die Situation durch die Corona-Krise im Moment schwierig ist, die Paketzustellung ist weiterhin gesichert. Ganz viel Liebe und großer Dank geht an alle Mitarbeiter von DHL und Co. raus! Ihr macht einen tollen Job damit wir weiterhin sorglos online shoppen können!

