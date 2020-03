Extremer Datenverkehr durch Corona

Da viele aufgrund der Corona-Krise von zu Hause arbeiten müssen, nimmt die Anzahl an Videokonferenzen und Synchronschaltungen zu, was einen extremen Datenverkehr bedeutet. Zusätzlich nutzen noch mehr Leute Netflix und Co., um ihre Lieblingsserien zu streamen. Irgendwann kann also auch Deutschland an seine Breitband-Kapazitätsgrenzen kommen.

Wird Netflix in nächster Zeit komplett offline gehen?

Die Anbieter sind auf eine Zunahme des Datenverkehrs gut vorbereitet. Die Netze in Deutschland sind nach Angaben der Bundesnetzagentur derzeit stabil und gravierende Beeinträchtigungen werden aktuell nicht erwartet. Sollte es jedoch zu Überlastungen der Netze kommen, kann es sein, dass einzelne Anbieter Prioritäten setzen müssen. Traurig, aber wahr: wenn dieser Fall eintritt, müssen eventuell einige Streaming-Dienste daran glauben und vorübergehend abgeschaltet werden, darunter auch Netflix. Hoffen wir also das Beste und vertrauen darauf, dass das Datenverkehrsmanagement von Deutschland weiterhin so reibungslos funktioniert. Auch in der Corona-Krise gibt es nämlich noch echt coole Features auf Netflix z.B. die neue Party-Funktion zu entdecken! Also, immer optimistisch bleiben!

Drama um Zwangspause auf Netflix

Dennoch dreht sich rund um den beliebten Streamingdienst ein regelrechter Corona-Schock: Netflix pausiert die Produktion aller Serien und Filme für eine vorerst festgelegte Zeit! Normalerweise starten nahezu jeden Tag neue Filme und Serien auf unserem Lieblings-Streaming-Dienst, doch nun können wir aus Sicherheitsgründen unsere heiß ersehnten Fortsetzungen und Neuerscheinungen tatsächlich erstmal vergessen.

Welche Netflix-Serien sind besonders davon betroffen?

Neben einigen Drehpausen für bestimmte Serien wie z.B. „Der Denver Clan“, “The Blacklist“ oder „Peaky Blinders“, treffen uns diese Informationen zu den Absagen der Netflix-Fortsetzungen ganz besonders hart:

"Stranger Things" Staffel 4: Die Drehpause für die Kult-Serie ist zunächst für zwei Wochen angesetzt. Bleibt zu hoffen, dass es danach weitergeht.

„The Witcher"“ Staffel 2: Hier ist noch nicht geklärt, wie lange der Dreh unterbrochen wird, da das Corona-Virus leider Kristofer Hivju getroffen hat. Ein Schock für alle Fans!

„Riverdale“ Staffel 4: Auch hier steht ein Crew-Mitglied unter Verdacht einer Infektion mit dem Virus, weshalb der Dreh bis auf weiteres pausiert.

