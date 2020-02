Netzkino.de

Auf der Netflix Alternative Netzkino.de findest du neben einigen Hollywood-Produktionen auch coole Arthouse- und Westernfilme. Das komplette Filmangebot ist kostenlos, weil sich der Streaming-Dienst über Werbeeinnahmen finanziert. Du magst besonders asiatische Filme? - Gerade Leute, die ein Interesse an speziellen Genres haben, finden hier easy ihre Favourites!

Filmfriend.de

Auf Filmfriend.de findest du eine Vielzahl an echt hochwertigen deutschen und internationalen Dokus und Arthouse-Filmen! Auch dieser Streaming-Dienst ist kostenlos! Die einzige Voraussetzung die du erfüllen musst: Du solltest einen gültigen Bibliotheksausweis haben! Die Liste der teilnehmenden Bibliotheken und Ausleihstellen findest du direkt online auf der Seite.

Arte.tv

Den TV-Sender kennt ihr bestimmt, aber wusstet ihr, dass ihr Filme und Dokus von Arte auch online streamen könnt? Die Mediathek ist groß. Gerade für Doku-Fans hat die Auswahl einiges aus Umwelt- und Naturthemen, Wissenschaft, Kunst und Geschichte zu bieten. Außerdem mega genial an dieser Netflix Alternative: Arte.tv überträgt komplette Konzerte, auch aus den Bereichen Pop aus den aktuellen Charts. Streaming aktueller Musik-Trends? - We love!

Joyn

Joyn ist eine Streaming-Seite, auf der du Serien und Filme sehen kannst, die auf den Sendern ProSieben, Sixx, Kabel Eins oder Sat 1 ausgestrahlt werden. Wenn du also mal eine Sendung verpasst hast, kannst du diese easy in der Mediathek suchen und online schauen. Außerdem hat Joyn auch ein paar sehenswerte kostenlose Eigenproduktionen und Dokumentationen zu bieten. Reinklicken und streamen lohnt sich also!

YouTube

YouTube darf in der Liste kostenloser Netflix Alternativen natürlich nicht fehlen! Die Plattform ist schon längst kein Dienst mehr für private User! Es gibt einige Kanäle, die z.B. Miniserien- und Filme produzieren. Außerdem kannst du unter YouTube Originals interessante Dokus und Beiträge entdecken! Unter der Rubrik „Film“ kannst du easy und kostenlos zwischen Action, Komödie und Co. deine persönliche Auswahl treffen.

