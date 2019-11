Auf diesen Geräten läuft ab dem 1. Dezember kein Netflix mehr

Bei vielen gehört Netflix schon zum Abendprogramm. Statt im TV auf die lange Suche nach einem passenden Film zu gehen und dabei von tausenden Werbeunterbrechungen gestört zu werden, greifen die meisten auf Streaming-Dienste zurück. Doch nun der Schock: Für einige soll dies schon bald ein Ende haben. Statt Neflix and chill gilt dann wohl nur noch chillen. Ein Problem, das sicherlich viele ärgern wird. Gönnt euch deshalb noch jetzt die schönsten neuen Weihnachtsfilme auf Netflix, bevor ihr auf eurem Gerät nicht mehr auf den Streaming Dienst zugreifen könnt. Nun gilt es aber erstmal zu klären, welche Geräte davon überhaupt betroffen sind...

Deshalb betrifft es Samsung Smart TVs

Bisher gab nur ein Unternehmen bekannt, ab Dezember mit "technischen Störungen" zu kämpfen zu haben. Dabei handelt es sich lediglich um einige Smart-TVs der Marke Samsung. Einige von euch können also wieder aufatmen und hier die besten Netflix-Serien auschecken. Für andere heißt es nun: ab Dezember kein Netflix. Dies gab Samsung nun auf ihrer Website bekannt. Die Störung bei den Smart TVs wird wohl auch nicht behoben werden können, sodass einige Nutzer von einer dauerhaften Netflix-Störung betroffen sein werden. Welche Fernseher es betrifft, gab Samsung allerdings noch nicht bekannt. Laut Begründung des koreanischen Herstellers seien einige ihrer Geräte zu alt für die nötigen technischen Anforderungen. Aus diesem Grund fehlen diesen Smart TVs ab Dezember der Zugang zu den jüngsten Updates und Features des Streamingdienstes. Das bedeutet dann: Bye, bye Netflix und zwar für immer.

Das können Betroffene tun

In der Mitteilung von Samsung heißt es, dass Betroffene aber „von vielen anderen Geräten“, die eine Verbindung zu einem Fernseher herstellen können, weiter über das Netflix-Angebot verfügen werden. Das heißt dann so viel, dass diejenige, die weiterhin Netflix auf ihrem Samsung Smart TV nutzen wollen, ein externes Gerät brauchen, um den Streaming Dienst zu nutzen. So kann zum Beispiel eine Spielekonsole Abhilfe schaffen. Diese könnt ihr an den betroffenen Fernseher anschließen und so weiterhin Netflix nutzen. Solltet ihr über kein externes Gerät verfügen, bleibt euch leider nur eine Option: der Austausch des Fernsehers.

