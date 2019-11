Ariana Grande: Sie ist wieder zurück

Drei Jahre lang spielte Ariana Grande bei “Victorious“ mit und begeisterte die Fans der Serie. Heute zählt Ariana Grande zu den erfolgreichsten Internet-Stars. Im Jahr 2013 lief die letzte Folge der erfolgreichen Sitcom bei Nickelodeon. Der Anbieter Netflix verkündet nun, dass “Victorious“ als November-Neuheit ab sofort online zu streamen ist. Wie cool ist das denn?! Da ist der nächste Netflix-Abend ja gerettet 😎 Wenn du die Serie noch nicht kennst, dann schau sie dir unbedingt an! Spoiler: SUPER lustig und cool! 😜 Und wer will nicht wissen, wie Ariana Grandes Karriere angefangen hat?

SO wurde Ariana Grande bekannt!

Die Schauspielerei verhalf Ariana Grande damals zum großen Durchbruch. In der Nickelodeon-Serie “Victorious“ spielte sie damals die schüchtere Cat Valentine. Obwohl der Charakter Cat nicht die Hauptrolle der Teen-Sitcom war, überzeugte Ariana Grande in jeder Szene, in der man sie sah mit ihrem schauspielerischen Können und ihrem enormen Gesangstalent. Die US-Serie handelt vom Alltag und den Abenteuern von sieben Schülern einer Schauspiel- und Gesangsschule in Hollywood. Krass: Die “7 Rings“-Sängerin hat sich äußerlich, im Vergleich zu damals, extrem verändert. Früher hatte sie dunkelrote Haare und ein eher rundliches Gesicht, heute eine hellbraune Haar-Pracht und eine markante Gesichtsform. Viele der Hollywood-Stars haben sich optisch krass verändert. Hier kannst du sehen, wie die Disney- und Nickelodeon-Stars früher ausgeschaut haben und heute aussehen🙊

