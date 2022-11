Ariana Grande, BTS & Co.: Das sind die erfolgreichsten Internet-Stars

Natürlich dürfen BTS in der Auflistung des Time Magazine nicht fehlen! Die K-Pop-Band hat Millionen von Fans – ihre ARMY, die ihre Idole krass supportet. Egal ob auf Twitter, YouTube oder Instagram: Mit ihren Social-Media-Accounts halten die Bangtan Boys ihre Fans auf dem laufenden und sind so zu richtigen Internet-Stars geworden. RM, J-Hope, Suga, Jungkook, Jimin, Jin und V sind extrem erfolgreich. Sie brechen zahlreiche Rekorde, veröffentlichen jetzt schon ihren dritten Kinofilm "Bring The Soul: The Movie" und haben ihre eigene Gaming-App "BTS World" entwickelt. Davor kann man nur den Hut ziehen!