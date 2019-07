Dürfen wir vorstellen: Die Queen of Pop! Niemand im letzten Jahr hat SO viele Nummer 1 Hits in so kurzer Zeit veröffentlicht, wie Ariana Grande. Nur kurz nach ihrem Mega-Erfolg mit "Sweetener" veröffentlichte die Sängerin ihr zweites Album "Thank You, Next". Ari hat sich nach ihrer Trennung von Pete Davidson und dem Tod von Mac Miller neu erfunden. Genau dieses Durchhaltevermögen und ihre ehrliche Art macht sie bei den Fans so beliebt. Mittlerweile ist Ariana mit 223 Millionen Followern auch die meistgefolgte Künstlerin auf Instagram und hat damit Selena Gomez vom Thron gestoßen.