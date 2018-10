Ariana Grande und Pete Davidson: So geht es ihnen nach der Trennung

Kurz nach der Blitz-Verlobung kam es bei Sängerin Ariana Grande und Comedian Pete Davidson schon wieder zur Trennung. Nach langem Schweigen haben Ari und ihr Ex nun endlich verraten, wie es ihnen nach dem Liebes-Aus geht …

Ariana Grande: So geht es der Sängerin nach der Trennung von Pete Davidson

Nur wenige Wochen war Ariana Grande mit Pete Davidson zusammen, als sie sich mit dem Comedian sogar verlobte. Doch vor wenigen Wochen lösten die beiden Turteltauben die Blitz-Verlobung dann ganz überraschend wieder auf und trennten sich sogar. Dass das garantiert kein einfacher Schritt war, ist natürlich klar. Genau deshalb machen sich Fans der süßen Sängerin nun auch richtig Sorgen und fragen sich, wie es Ari geht. Zum Glück hat Ariana Grandes Bruder Frankie jetzt in einem Interview darüber gesprochen, wie sich seine Schwester nach der Trennung von Pete Davidson fühlt. „Ariana geht’s gut! Erst vor ein paar Tagen haben wir einen Spieleabend gemacht. Ich, unsere Mom und unsere Oma waren mit dabei und wir hatten richtig viel Spaß zusammen“, erzählt Frankie. Dass Aris Family sie in dieser schweren Zeit nach der Trennung so aufmuntert, ist total süß!

Neben Quality-Time mit der Familie nutzt Ari nun auch wieder extrem viel Zeit für ihre Musik. „Sie arbeitet sehr hart. Sie bereitet sich auf die Tour vor und kümmert sich um das neue Album … also sie hat viel um die Ohren“, erklärt ihr Bruder. Die Kombination aus schönen Erlebnissen mit ihren Lieblings-Menschen und der Musik scheint der Sängerin im Moment auf jeden Fall sehr gut zu tun und das ist das allerwichtigste!

Ariana Grande: So geht es ihrem Ex Pete Davidson

Aber wie geht es Aris Ex Pete Davidson? Der Comedian hat nach der Trennung immer wieder betont wie traurig er über das Beziehungs-Aus ist. Er legte sogar eine Social Media Pause ein und löschte alle Instagram Fotos. Jetzt wurde Pete jedoch in seiner Heimat bei einem Halloween Event gesehen. Der Comedian hat sehr glücklich und zufrieden gewirkt und sogar happy Selfies mit Fans geschossen – also ganz anders als vor zwei Wochen noch. Und auch wenn Ari und Pete scheinbar ganz unterschiedliche Wege haben, um mit der Trennung zurecht zu kommen, scheint es beiden Stars doch langsam wieder besser zu gehen.

Das könnte dich auch interessieren