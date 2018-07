Ariana Grande: Hochzeit im August?

Bei Ariana Grande und ihrem Verlobten Pete Davidson ging bisher alles im Blitzverfahren. Die beiden waren gerade mal ein paar Wochen zusammen, als der Comedy-Star der Sängerin einen Heiratsantrag machte. Jetzt vermuten Fans, dass die beiden schon in wenigen Wochen vor den Traualtar treten könnten.

Ariana Grande, Pete Davidson und die „8418“

Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) scheinen sich zu 200 Prozent sicher zu sein, dass sie den Partner fürs Leben gefunden haben. Dafür sprechen nicht nur die schnelle Verlobung der beiden und ein Song namens „Pete“ auf Arianas neuem Album „Sweetener“, das am 17. August veröffentlicht werden soll… sondern auch die Tatsache, dass Pete seiner großen Liebe bereits zu Beginn der Beziehung ein extrem persönliches Geschenk gemacht hat: Eine Kette mit der Zahl „8418“ – der Nummer des Feuerwehrabzeichens von Petes verstorbenem Dad Scott Davidson. Der kam bei den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York im Einsatz ums Leben.

💫🌌🌃⚡️💍☁️🖤🗝 Ein Beitrag geteilt von Pete Davidson (@petedavidson) am Jul 13, 2018 um 9:45 PDT

Doch die Kette ist nicht das einzige, das Ari mit Petes trauriger Familiengeschichte verbindet: Die 25-Jährige ging sogar so weit, dass sie sich die Zahl in Gedenken an den verstorbenen Feuerwehrmann (genau wie Pete) tätowieren ließ – obwohl die Sängerin Scott Davidson nie persönlich kannte! Die „8418“ spielt also eine wichtige Rolle in der Beziehung der beiden und scheint eine Art Symbol dafür geworden zu sein, wie sehr sie sich lieben…

Wird die „8418“ Arianas Hochzeitsdatum?

Deshalb vermuten Fans jetzt, dass Ariana Grande und Pete Davidson ihre Liebe mit dieser besonderen Zahl krönen wollen und genau das ihr Hochzeitsdatum werden könnte. Da in der amerikanischen Schreibweise der Monat vor dem Tag genannt wird, würde das also heißen, dass die beiden sich am 04.08.18 das Jawort geben! Gar nicht mal so unwahrscheinlich...

Mehr über Ariana Grande findert ihr auch in der aktuellen BRAVO :)