#WirBleibenZuhause

Das Bundesministerium für Gesundheit ruft derzeit zu einer coolen Aktion gegen Langeweile in Corona-Quarantäne auf. In einem Artikel auf der Website steht folgende Anleitung dazu: Drehen Sie einen kurzen, motivierenden Clip (ca. 30 bis 60 Sekunden), in dem Sie beschreiben, wie Sie die Zeit zuhause sinnvoll nutzen und was Ihnen wichtig ist, um gemeinsam gegen Corona aktiv zu werden. Ein Beispiel: „ #WirBleibenZuhause heißt für mich, meine Oma und meinen Opa nicht zu gefährden, aber für Sie weiter da zu sein, wenn auch nur über Gespräche per Video." Worauf wartest du? 😉 Influencerinnen wie Diana zur Löwen machen den Anfang:

#wirbleibenzuhausefestival

Max Giesinger, Nico Santos, LEA und andere Künstler aus dem Deutsch-Pop starten das #WirBleibenZuhause-Festival ! 😍 Dafür muss natürlich keiner ein Ticket kaufen und sich sogar nicht mal von der Couch weg bewegen. Die Konzerte finden nämlich virtuell – als Insta-Live-Festival statt. Am kommenden Sonntag findet das Festival statt. Mit von der Partie sind: Max Giesinger, Lotte, Álvaro Soler, LEA, Nico Santos, Johannes Oerding, Michael Schulte und Mathea. Nico Santos verkündete jetzt auf seinem Instagram-Kanal: "Jeder hat so 30 Minuten und macht ein bisschen was von seinem Set. Wir bleiben natürlich alle zu Hause und machen euch eine schöne Zeit." Mega Aktion!

#bakentine

Unter diesem Hashtag spendest du für Menschen in Not und bekommst im Austausch ein leckeres Rezept! Die österreichische Bloggerin und Influencerin Sophia Agnella Anita Stolz (@stolzes) ist bekannt für ihre leckeren und hübschen Back-Kreationen. Schon seit Jahren macht sie "Cake-Art" und begeistert uns mit ihrem Gebäck. Während ihrer Quarantäne aufgrund des Coronavirus kam Sophia jetzt ein genialer Einfall: Sie rief den Hashtag #BAKENTINE (backen + Quarantäne) ins Leben. Bei gofundme.com findest du ihr Projekt unter "BAKE 4 GOOD". Die Bloggerin schreibt auf Instagram, wie sie auf die Idee kam: "Zuerst dachte ich daran, ein E-Book mit Rezepten zu veröffentlichen. Aber ehrlich gesagt, fick Geld und fick die Geschäftsdynamik" – das ist ihr Ziel: "Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und Sozialdienste leisten einen unglaublichen Job, und obwohl wir ihnen derzeit nicht aktiv helfen können, können wir unser Bestes tun, um Geld zu sammeln, um sie bequem von zu Hause aus finanziell zu unterstützen. Krankenhäuser benötigen dringend Mittel, um sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, während SOS Kinderdorf aufgrund dieses Ausbruchs vor neuen Problemen steht. Der Erlös, den Sie auf dieser Seite spenden, wird 50: 50 zwischen Caritas und SOS Kinderdorf aufgeteilt." Eine wunderschöne Idee!

#StayTheFuckHome

Leider halten sich noch nicht alle daran, während der Corona-Krise zu Hause zu bleiben. Deshalb will Florian Reifschneider, ein deutscher Unternehmer aus Frankfurt, mit # StayTheFuckHome ein Zeichen setzen! Auf Instagram benutzen schon mehr als 90.000 Menschen den Hashtag und posten weltweit Beiträge zum Thema. Darunter gibt es jede Menge Tipps, wie die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden kann. Mega! 💪