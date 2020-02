"Köln 50667"-Sophia ist wieder zurück!

Sophia, gespielt von Maria Lo Porto, war lange Zeit ein fester Bestandteil der RTL ZWEI Soap, bis sie diese dann 2018 verlassen hat. Als die "Köln 50667"-Schauspielerin dann ihr Comeback bekannt gab, freute sich ihre Fan-Base natürlich sehr! Bei dem Langzeitläufer "Köln 50667" verändert sich immer wieder etwas am Hauptcast und die Stars werden ausgetauscht und gehen neue Wege. Aber RTL ZWEI und die Schauspieler trennen sich immer im Guten. "Die Tür zurück zu 'Köln 50667' steht ihnen jederzeit offen“, so der Sender in einem offiziellen Statement. Und so kam auch letztes Jahr Maria Lo Porto wieder zurück zu der Daily-Soap und stellt sich seither wieder den neuen Herausforderungen, mit der ihre Rolle Sophia zu kämpfen hat. Fast-Vergewaltiger, Messer-Attacken - was kommt als nächster auf sie zu? 🤔

"Köln 50667"-Sophia hat eine Shopping-Sucht!

In der letzten Zeit ist Sophia wirklich so einiges passiert. Um vor dem Stress zu flüchten, fängt sie an, exzessiv einkaufen zu gehen. Und plötzlich muss die Italienerin feststellen, dass sie eine Shopping-Sucht entwickelt hat! In einem Interview spricht Maria Lo Porto darüber, wie es für sie war eine Kaufsüchtige zu spielen: "Die Rolle war zweifellos eine Herausforderung. Ich habe mich zuvor noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Es gibt viele Süchte und Zwänge, dennoch war es für mich persönlich schwer vorstellbar, dass Shoppen so ausarten und sogar zu einem Zwang werden kann." Wenn du aber merkst, dass du wirklich eine Kaufsucht hast, dann solltest du dir unbedingt Hilfe holen. Das findet auch der "Köln 50667"-Star! "Hol dir Hilfe, egal ob aus dem Familien- oder Freundeskreis oder professionelle Hilfe. Hauptsache, du nimmst die Sache in die Hand!", so die Schauspielerin. Es ist wirklich nie zu spät sich Hilfe zu holen und an seinen Zwängen zu arbeiten! 😊

