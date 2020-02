Single am Valentinstag? "Köln 50667"-Star Sharon Battiste aka "Bo" gibt Tipps!

„Köln 50667“-Star Sharon Battiste: Die besten Tipps für Singles

Gleiches Spiel, neues Jahr. Am 14. Februar klopft der Valentinstag wieder an unsere Türen und alles was Singles sehen können sind: Verliebte Pärchen, kitschige Rosen und auch sonst erinnert uns einfach alles daran, dass wir nicht vergeben sind. Auch „Köln 50667“-Star Sharon Battiste aka „BO“ ist Single und weiß die besten Tipps, wie man sich den Valentinstag auch so schön macht: „Man sollte erstmal daran denken, dass es ein Tag wie jeder andere auch ist.“ Doch wenn ignorieren nicht hilft, dann tuts auch ein ausgiebiges Selfmade-Treatment: „Man sollte auch einfach die Dinge machen, die man sonst auch gerne macht. Sich mit seinen Liebsten umgeben, die man sonst im Leben hat. Mit Freunden etwas Essen gehen, Wellness Zuhause machen, sich einfach etwas Gutes tun“, rät Sharon Battiste. Wege zu finden sich selbst zu lieben und sich etwas zu gönnen ist schließlich genauso wichtig, wie jede andere Liebe auch.

Selbstliebe am Valentinstag!

Ansonsten können dir natürlich noch Dinge wie deine Lieblingspizza in XXL, eine fette Shoppingtour oder ein Besuch beim Friseur den Tag versüßen. Oder du probierst mal etwas aus, was du noch NIE zuvor in deinem Leben gemacht hast und machst mit diesem Erlebnis den Tag ganz unvergesslich. Den Glauben an die große Liebe sollte man laut Sharon trotzdem nicht verlieren: „Ich glaube, dass es die groß Liebe irgendwo da draußen gibt.“ Und bis sie dich gefunden hat, genießt du die Zeit einfach mit dem wichtigsten Menschen, nämlich dir selbst. Und falls du flirten willst, kommen hier ein paar richtig gute Tipps, wie du deinen Crush an Valentinstag eroberst.

